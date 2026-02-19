Donna decapitata a Scandicci, svolta nelle indagini: c’è un fermo

FIRENZE (ITALPRESS) – Un uomo, già noto alle forze dell’ordine e attualmente ricoverato in una struttura ospedaliera sotto sorveglianza e piantonamento, è in stato di fermo per l’omicidio della donna trovata decapitata ieri a Scandicci. Secondo quanto reso noto dai carabinieri, sugli indumenti del sospettato sono state riscontrate molteplici tracce di sangue.

Le indagini, coordinate dalla Procura della Repubblica di Firenze, hanno permesso di sequestrare diversi reperti, tra cui un machete e un coltello con tracce di sangue, trovati nelle immediate vicinanze del corpo. La Procura della Repubblica di Firenze che coordina le attività volte a ricostruire l’esatta dinamica dell’omicidio ha emesso un decreto di fermo.

