RAGUSA (ITALPRESS) – UniCredit ha fornito un contributo economico all’Associazione “Così Come Sei Onlus” di Ragusa per l’acquisto di arredi, materiale didattico e audiovisivo per la sua sede.

L’Associazione “Così Come Sei Onlus”, mutuata dall’Associazione Karis, si legge in una nota, è stata costituita a Ragusa nel 2018 grazie all’impegno di sei famiglie che, con il desiderio di definire il presente e progettare il futuro dei propri figli diversamente abili, sono riusciti a realizzare l’attuale e innovativo centro diurno socioeducativo-abilitativo di via Ettore Fieramosca a Ragusa, all’interno del quale si sviluppa una progettualità mirata al miglioramento delle competenze psico-fisiche dei ragazzi diversamente abili. Oggi il Centro accoglie 28 assistiti di età variabile dai 6 ai 30 anni.

Con la donazione di UniCredit, sottolinea la nota, l’Associazione ha potuto acquistare arredi e attrezzature che consentiranno di ospitare un maggior numero di utenti e di intensificare gli interventi per insegnare loro a impiegare in maniera creativa e costruttiva il tempo libero e per rafforzare il connubio tra le attività psicomotorie, il teatro/danza e lo sviluppo delle attività motorie.

“UniCredit è da sempre vicina alle esigenze del territorio – ha sottolineato Salvatore Malandrino, Regional Manager Sicilia di UniCredit – fornendo un contributo concreto alle necessità delle comunità in cui opera. La nostra donazione è stata resa possibile grazie a UniCreditCard Flexia Etica, collegata ad un progetto etico. La carta etica prevede che il due per mille delle spese effettuate dai clienti vada ad alimentare, senza alcun onere a carico del titolare della carta, uno specifico Fondo le cui disponibilità sono destinate a diverse iniziative e progetti di solidarietà portate avanti da organizzazioni senza scopo di lucro, che si prefiggono obiettivi socialmente utili. Dal 2011 ad oggi, attraverso la nostra carta etica, la banca ha assegnato in Sicilia oltre 2,5 milioni di euro a 211 progetti di onlus che operano nell’isola”.

“Siamo estremamente grati a UniCredit – ha dichiarato Grazia Russo, Presidente dell’Associazione Così Come Sei Onlus – per aver concesso un contributo economico a favore della nostra Associazione. Questo supporto finanziario rappresenta per noi un’opportunità fondamentale per realizzare i nostri progetti e perseguire i nostri obiettivi. Il contributo ricevuto ci ha permesso di acquistare arredi e attrezzature indispensabili e preziosi per le nostre attività permettendo di svolgere al meglio i laboratori con i nostri ragazzi consolidando l’attività psicomotoria, la danza terapia, intesa come espressione corporea, movimento, musica, e sostenendo altresì la continua crescita della nostra associazione. Il contributo della banca non è stato solo un atto di fiducia nei confronti del nostro progetto, ma anche un riconoscimento del nostro impegno e del nostro ruolo nella comunità. Desideriamo ringraziare la banca per la professionalità dimostrata durante tutto il processo e per aver creduto nella nostra visione. Sarà nostra responsabilità utilizzare quanto acquistato con il contributo in maniera efficiente, generando un valore aggiuntivo non solo per la nostra associazione, ma anche per i nostri collaboratori e soci”.

– foto ufficio stampa UniCredit –

(ITALPRESS).

