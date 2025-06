Dominio Varesco-Bottega nel 4° round della Rally Cup a Verona

VERONA (ITALPRESS) – Non c’è stata storia a Verona, nella sfida della Suzuki Rally Cup, ed il cronometro al termine dei due giorni ne è la prova empirica. Il quarto round del trofeo dedicato alle Swift infatti ha visto Lorenzo Varesco navigato da Nicolò Bottega dominare la gara dall’inizio alla fine, quando all’arrivo all’ombra dell’Arena il pilota trentino aveva oltre 2′ di vantaggio su tutti i rivali.

Sulla lunga prova di “Erbezzo” di quasi 30 km, sulla simile “Cappella Fasani” di 23, sui tagli crudi ed i passaggi sporchi Varesco è stato quasi imprendibile, e dopo il ritiro di Jean Claude Vallino, prima leader del trofeo uscito di strada nella PS2, si è imposto per la terza pesante vittoria stagionale. Con questo risultato così Varesco balza in vetta alla Suzuki Rally Cup a quota 86 punti, 12 in più del rivale che dovrà riscattarsi subito al Valli Ossolane.

“La gara è stata un successo: abbiamo mantenuto un ottimo ritmo senza commettere errori – commenta Varesco – ovviamente il ritiro di Vallino ci ha agevolati. Il percorso è stato impegnativo, sia per me che per il navigatore, perché non è affatto semplice prendere le note in queste prove. Ora la nostra stagione si è messa bene, ma basta una gara storta e ti ritrovi subito in difficoltà. Ci dispiace per Alba, dove siamo stati costretti al ritiro, ma con tre vittorie su quattro gare possiamo dire che è un ottimo risultato. Il futuro è ancora un punto di domanda: vedremo come andranno gli altri e come sapremo reagire noi”.

Seconda piazza centrata questa volta da Giorgio Fichera navigato da Massimo Boni, anche lui su una Suzuki Swift Sport Hybrid ma ancora vessato dalla malasorte. L’esperto siciliano infatti ha patito una noia al cambio, e poi mentre attaccava sulla PS5 “Cappella Fasani” ha forato uno pneumatico perdendo oltre 1′; per il driver siculo questo comunque rimane il miglior risultato della stagione. Podio conquistato a Verona poi dall’equipaggio della famiglia Vitali, Stefano e Maurizio, con un distacco di 3′ da Varesco.

Il classe 2003 è così risalito fra le prime 3 posizioni dopo il secondo posto del Rally Regione Piemonte, confermandosi come terza forza della Suzuki Rally Cup. Quarto posto tra le Swift Sport Hybrid poi per l’altro under25 Giorgio Basso Corradi, affiancato da Fulvio Alberti, che continua così il suo percorso di crescita iniziato questa stagione.

Fra le “Racing Start” è invece arrivato il secondo successo di Roberto Pellè in coppia con Sergio Pigatto, su una delle Swift Boosterjet al via. Il driver trentino, senatore del trofeo, si riavvicina così ad Andrea La Cola ed Antonello Moncada, leader nella classifica dedicata alle vetture ancor più simili a quelle stradali che hanno ottenuto il 2° posto a quasi 1’30 dal rivale. Chiudono infine la classifica della Suzuki Rally Cup al 43° Rally Due Valli Lorenzo Olivieri e Lucrezia Viotti, a podio sulla Boosterjet.

– Foto Ufficio stampa Suzuki –

