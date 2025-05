VENEZIA (ITALPRESS) – Domenica 11 maggio prende il via la terza edizione a scopo benefico del “Trofeo Lilt – Ve- 1° Trofeo Carlo Pianon”, un omaggio a Carlo Pianon, presidente della Lilt sezione provinciale di Venezia (Lega italiana per la lotta contro i tumori) scomparso lo scorso febbraio che ha dedicato la sua vita alla salute e al benessere della comunità veneziana. La veleggiata è organizzata in collaborazione con Yacht Club, Diporto Velico Veneziano, Lega Navale Italiana sezione di Venezia, Vento di Venezia. La regata è nata con l’intento di sostenere la ricerca scientifica e l’assistenza ai pazienti neoplastici venezian della LILT, grazie anche allo sport e ai quali sarà devoluto il ricavato.

La manifestazione è stata presentata questa mattina con una conferenza stampa che si è tenuta a Ca’ Farsetti, alla presenza della presidente del Consiglio comunale di Venezia, Ermelinda Damiano, del presidente della sezione venezia Lilt, Francesco Minotto, di Mirko Sguario, presidente di Yacht Club Venezia e della vicepresidente del Diporto Velico Francesca Zannini.

“Non posso che ringraziare tutti coloro che si sono spesi per realizzare questa regata perchè in questo modo possiamo diffondere un importante messaggio, rivolto anche ai più giovani, di salute, sport e solidarietà. La nostra ambizione è quella di realizzare sempre più iniziative di sensibilizzazione, ricordando sempre che la prevenzione è fondamentale, che è vita– ha spiegato la presidente Damiano che ha poi ricordato- Dedicare poi il primo Trofeo al dottor Pianon è doveroso: per anni ha svolto un ruolo fondamentale nella lotta contro il cancro, promuovendo la prevenzione e l’educazione sanitaria”.

Alla Lilt verranno interamente devolute le quote di partecipazione delle imbarcazioni iscritte alla regata: “La Lilt vive di donazioni e attraverso le donazioni noi riusciamo ad essere vicini ai malati oncologici e alle loro famiglie e riusciamo nel contempo a fare prevenzione attraverso iniziative come queste” ha ricordato Minotto, rivolgendo un ricordo al compianto Pianon al quale dedicano la regata e il prossimo mezzo di supporto che verrà acquistato con le donazioni di iniziative come la regata di domenica prossima.

I presidenti dei circoli velici presenti hanno spiegato che il movimento della vela veneziana si è mobilitato per contribuire al lavoro della Lilt e testimoniare la vitalità della vela in città.

“E’ un onore organizzare questa Regata, lo è per lo scopo benefico che si prefigge e per il messaggio che con il mare e la vela vogliamo portare avanti. Tutti gli equipaggi indosseranno la maglietta rosa della Lilt” ha ribadito Sguario che ha inoltre voluto “ringraziare tutti coloro che partecipano attivamente alla Regata trasformando lo sport in un momento importante per chi affronta momenti di difficoltà”.

“E’ un privilegio per noi partecipare a questa regata contribuendo alla prevenzione e alle donazioni, dobbiamo continuare a lavorare tutti assieme e coinvolgere più associazioni possibili oltre alle persone” ha ribadito Zannini del Diporto velico.

Il programma della giornata prevede alle 11 il briefing tecnico nella sede dello Yacht Club Venezia e in collegamento con tutte le sedi dei circoli organizzatori. Alle ore 13 il comitato di regata darà il via alla veleggiata, che si disputerà nel tratto di mare antistante il litorale del Lido di Venezia su di un percorso a vertici fissi. La premiazione si terrà alle ore 17 circa alla Marina Sant’Elena. La sera di sabato 10 maggio ci sarà invece la cena benefica alla Scuola Navale Francesco Morosini.

– foto ufficio stampa Comune di Venezia –

(ITALPRESS).