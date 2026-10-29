Domani lo sciopero generale, l’Italia si ferma: tornano in piazza gli studenti

ROMA (ITALPRESS) – L’Unione Sindacale di Base ha proclamato per domani lo sciopero generale di tutte le categorie del lavoro pubblico e privato. L’agitazione è stata proclamata contro il carovita, i salari bassi, i prezzi dei carburanti e dei generi di prima necessità e le bollette fuori controllo, la guerra e le politiche di riarmo.

“Per questo – si legge nella nota – l’USB PI Funzioni Locali si unirà, insieme alle altre categorie del lavoro pubblico e privato, alla grande mobilitazione internazionale e internazionalista dei lavoratori portuali contro il traffico di armi e la militarizzazione dei porti, che coinvolgerà più di 100 porti in tutto il mondo”.

Torneranno in piazza anche gli studenti, nelle principali città d’Italia.

-Foto IPA Agency-

(ITALPRESS).