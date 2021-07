TOKYO (GIAPPONE) (ITALPRESS) – La quinta giornata del programma della scherma all’Olimpiade di Tokyo 2020, domani, mercoledì 28 luglio, sarà dedicata alla prova a squadre di sciabola maschile. L’Italia del ct Giovanni Sirovich schiererà in pedana il quartetto composto da Enrico Berrè, Luca Curatoli, Luigi Samele e Aldo Montano. Un team che fonde storie e sentimenti diversi in un unico grande obiettivo. Nella gara individuale Samele ha conquistato uno splendido argento, Berrè ha sfiorato il podio mentre Curatoli vuole riscattare una prestazione al di sotto delle aspettative, e poi c’è capitan Montano, il simbolo di questa squadra, che sogna di lasciare il segno nella sua quinta Olimpiade. Per gli azzurri l’appuntamento sarà alle 11.25 ora giapponese (le 4.25 italiane) per il match dei quarti di finale contro l’Iran. Il vincitore di questa sfida se la vedrà contro chi la spunterà fra Usa e Ungheria. Dall’altra parte del tabellone, la Corea, testa di serie numero 1 della gara, sfiderà nei quarti una tra Giappone ed Egitto, mentre la Russia affronterà la Germania.

(ITALPRESS).