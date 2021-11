BOLZANO (ITALPRESS) – Antichi valori, usanze vissute e un’atmosfera fiabesca. E’ quanto si può assaporare passeggiando per i mercatini di Natale sulle Dolomiti. Sotto le tre Cime, da non perdere, a Dobbiaco, il mercatino gastronomico, mentre a San Candido i visitatori potranno ammirare l’artigianato locale e gustare le specialità gastronomiche tradizionali.

Per gli amanti della neve i preparativi nel comprensorio 3 Cime/3 Zinnen procedono a ritmo serrato. Ci sarà la nuova pista “Moos-Sexten”, un’alternativa per tutti quelli sciatori che preferiscono evitare le ripide discese dello Stiergarten e del Monte Elmo. Dal 27 novembre al 6 gennaio 2022 tutto il comprensorio si veste a festa, avvolto in una favola natalizia. Oltre alle specialità natalizie, attenderanno gli ospiti la corona dell´avvento gigante e la slitta piena di regali che faranno tornare tutti un pò bambini.

Tra le novità, una pista di pattinaggio direttamente nel centro di San Candido. Per rendere l’esperienza sciistica la più sicura possibile, è necessario essere in possesso del Green Pass (dai 12 anni in su) per accedere agli impianti chiusi. In più, all’interno degli impianti chiusi va indossata una mascherina chirurgica o superiore (dai 6 anni in su) e la capienza su funivie, cabinovie e seggiovie con chiusura paravento sarà ridotta all’80%, mentre la capienza sugli impianti aperti non sarà ridotta.

Per chi desidera trascorrere una vacanza in montagna in Alto Adige, lo Sporthotel Tyrol Dolomites, situato nel centro di San Candido, offre un’atmosfera calda e rilassante. L’albergo 4 stelle, circondato dal panorama mozzafiato delle Dolomiti, ospita una piscina coperta, un’area benessere, un ristorante in stile rustico, bar, sala tv, palestra, sala giochi per bambini. Le camere con vista panoramica dispongono di minibar e tv Lcd con canali satellitari. Il WiFi è fruibile gratuitamente in tutte le aree. La cucina offre specialità italiane, internazionali e altoatesine. Le offerte sono per tutti i gusti e per ogni tipo di vacanza. Dal 26 novembre al 18 dicembre si va da Mercatini di Natale, che include 4 pernottamenti al prezzo di 3, a Giorni di relax 3 Cime inverno, per un breve soggiorno o un lungo weekend nella regione invernale delle 3 Cime, Single & Kids per chi viaggia solo con i bambini, Single inverno per i single. Con Dolomiti Super Première (26 novembre – 22 dicembre) il regalo di benvenuto prevede un giorno di vacanza omaggio in hotel. E ancora: Natale Tirolese 7 giorni (19 dicembre-26 dicembre), Natale Tirolese 5 giorni (21 dicembre – 26 dicembre), dal 9 al 30 gennaio Giorni di relax 3 Cime inverno, Cristallo di neve, Single & Kids inverno, Sci Fondo 3 Cime.

