Dl Energia, Pichetto “Non ancora chiuso il cerchio, interlocuzione con MEF”

ROMA (ITALPRESS) – “Stiamo vedendo alcune norme che dovrebbero entrare se possibile, naturalmente va nei prossimi Cdm, non oggi perché non abbiamo ancora chiuso il cerchio per una serie di valutazioni di carattere economico. In questo caso è la parte economica che va ancora definita, l’interlocuzione con il ministero dell’Economia è aperta e pertanto vedremo. Non faccio previsioni”. Così il ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, Gilberto Pichetto Fratin, a margine di un evento del GSE, in merito al Dl energia.

– Foto IPA Agency –

(ITALPRESS).