ROMA (ITALPRESS) – Settimana numero 402 da numero uno al mondo per Novak Djokovic, che dopo aver messo ancora in bacheca le Atp Finals di Torino si gode primato e record. Nella top ten pubblicata oggi, da considerare cristallizzata fino all’inizio della prossima stagione, il fuoriclasse serbo guida il ranking con ampio margine sullo spagnolo Carlos Alcaraz e il russo Daniil Medvedev, rispettivamente secondo e terzo. Sempre quarto Jannik Sinner, l’azzurro eroe delle Davis Finals. Piccoli assestamenti per gli altri italiani. Lorenzo Musetti resta in 27esima piazza e Matteo Arnaldi in 44esima; Lorenzo Sonego sale di un gradino ed è 46esimo, Matteo Berrettini ne scende di uno (92°) così come Flavio Cobolli (101°), che lascia così la top 100.

– foto LivePhotoSport –

(ITALPRESS).

