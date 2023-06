Diversità e inclusione, cresce l’impegno delle aziende

Cresce l'impegno di aziende e istituzioni verso i temi della Diversity, Equity & Inclusion, anche alla luce di quanto promosso dall'Agenda Onu 2030. Emerge dalla ricerca "Diversity, Equity & Inclusion: creare valore per il mondo del lavoro e per la società" presentata a Milano da The Adecco Group Italia.