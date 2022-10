Diventare radioamatori, un progetto per gli under 26

Diventare un radioamatore: è la nuova passione che sta coinvolgendo molti adolescenti. Non serve internet, basta un’antenna e una radio. Per questo è nata “Zinga Radio”, per far capire a tutti i ragazzi la bellezza di stare fuori all’aperto, a fare collegamenti con persone che vivono dall’altra parte del mondo. Gli speaker di Radioimmaginaria, ne parlano con alcuni ragazzi che fanno parte di YOTA Italia, un progetto rivolto ai radioamatori under 26. abr/gtr