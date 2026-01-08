Disoccupazione ai minimi a novembre

ROMA (ITALPRESS) - A novembre calano gli occupati ma in Italia si registra un tasso di disoccupazione in discesa al 5,7%, mai così basso e al di sotto della media UE e dell'area euro. Notizie positive anche sul fronte del lavoro giovanile, mentre il tasso di inattività sale al 33,5%. E' quanto stima l'Istat. Il numero di occupati, pari a 24 milioni 188mila, è in calo rispetto a ottobre: la diminuzione coinvolge i dipendenti a termine e gli autonomi, mentre risultano sostanzialmente stabili i dipendenti permanenti. Su base annua invece gli occupati sono 179mila in più. Confrontando il trimestre settembre-novembre 2025 con quello precedente (giugno-agosto) l'Istat registra una crescita nel numero di occupati: diminuiscono le persone in cerca di lavoro, stabili gli inattivi tra i 15 e i 64 anni. "Un dato senza precedenti sulla disoccupazione", commenta il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, Marina Calderone, parlando di "un grande risultato del paese, di imprenditori, lavoratori e professionisti. E quindi è una buona notizia per l'Italia". /gtr