PARIGI (ITALPRESS) – Con l’arrivo del nuovo anno, Disneyland Paris invita gli ospiti a vivere un’esperienza coinvolgente grazie al nuovo spettacolo Disney Tales of Magic in cui l’emozione e la magia sono le protagoniste assolute. Questa nuova produzione ispirata alle più grandi storie di Walt Disney e Pixar Animation Studios – come Inside Out, Coco, Encanto, Pinocchio, Cenerentola, La Bella e la Bestia, Il Re Leone, Lilo & Stitch, Toy Story e WALL-E – si concentra sull’essenza stessa della magia e promette di lasciare grandi e piccini a bocca aperta. Lo spettacolo offre un’esperienza immersiva, arricchita da tecnologie all’avanguardia che integrano per la prima volta sia Main Street, U.S.A. che il Castello della Bella Addormentata nel Bosco. La via principale di Disneyland Paris si fonde perfettamente con le proiezioni mozzafiato del Castello della Bella Addormentata, facendo sentire i visitatori parte della storia raccontata. Della durata di circa 20 minuti, lo spettacolo combina effetti pirotecnici, fontane, luci stroboscopiche, 15 laser ultra-colorati e nuove tecnologie, tra cui 60 riflettori di ultima generazione, oltre 200 proiettori architetturali a LED e un nuovo sistema audio immersivo. Senza dimenticare i droni che formeranno figure 3D nel cielo in collaborazione con il fornitore ufficiale di Disneyland Paris, Dronisos. Nell’insieme questi spettacolari effetti speciali creano una combinazione visiva senza precedenti a Disneyland Paris. Questo nuovo spettacolo ha richiesto più di 17.500 ore di lavoro, utilizzando i processi 3D più avanzati. Disney Tales of Magic si compone di una colonna sonora, che cattura tutta l’essenza della magia Disney attraverso l’arrangiamento di più di 20 brani iconici tratti dai film di animazione Disney e Pixar e al centro della quale si trova “Live in Magic”, una canzone originale interpretata in francese e in inglese dalla talentuosa Noémie Legrand, accompagnata da un’orchestra di 100 musicisti, i quali hanno registrato le canzoni nel celebre Air Studio a Londra. Con una scenografia spettacolare, una narrazione profonda e intergenerazionale, una tecnologia all’avanguardia e una colonna sonora originale, questo spettacolo promette di far emozionare e danzare grandi e i piccini, riportando alla memoria quell’instanti magici che marcano per sempre la vita di ogni bambino.

