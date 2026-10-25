Disabilità, Locatelli “14 milioni di euro per la formazione universitaria sui Progetti di Vita”

ROMA (ITALPRESS) – “Accolgo con soddisfazione il parere favorevole da parte della Conferenza Unificata sul decreto, che ho fortemente voluto, e che promuove la formazione universitaria degli operatori dei settori sociale e socio-assistenziale in materia di redazione dei progetti di vita individuali, personalizzati e partecipati delle persone con disabilità”. Così il ministro per le Disabilità Alessandra Locatelli. “Si tratta di un intervento concreto che accompagna l’attuazione della riforma – spiega – e che punta a diffondere il nuovo approccio culturale che stiamo promuovendo, investendo sulla formazione di professionisti altamente qualificati e di esperti capaci di accompagnare le persone con disabilità nella costruzione del proprio Progetto di vita”. Il decreto prevede uno stanziamento complessivo di 13,75 milioni.

Le risorse saranno destinate ai 54 Atenei che hanno attivi corsi di laurea in Scienze dell’educazione e della formazione, educatori e pedagogisti; Servizio Sociale, assistenti sociali; Programmazione e gestione dei servizi educativi; Scienze dell’educazione degli adulti e della formazione continua; Scienze Pedagogiche; Servizio sociale e politiche sociali, con un contributo per ciascun Ateneo da utilizzare per l’assegnazione di borse di studio. “L’obiettivo è incentivare gli Atenei a istituire e rafforzare corsi di laurea, laurea magistrale e percorsi di alta formazione dedicati a questi temi, attraverso l’erogazione di borse di studio destinate agli studenti – sottolinea Locatelli -. La formazione è fondamentale per rendere pienamente operativa la riforma e per costruire una rete di competenze in grado di sostenere il cambiamento. Investire sulle persone significa investire nella qualità dei servizi, nella personalizzazione degli interventi e, soprattutto, nella piena attuazione del diritto di ogni persona con disabilità a costruire il proprio progetto di vita, a partire dai propri desideri, dalle proprie aspirazioni e potenzialità”.

– foto IPA Agency –

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