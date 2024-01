PERUGIA (ITALPRESS) – “L’idea di un G7 sulle disabilità nasce dalla necessità di affrontare il tema dell’inclusione non solo nel nostro Paese, ma in tutti i Paesi che stanno lavorando per cambiare il modo in cui guardiamo il mondo delle disabilità”. Lo afferma il ministro alle Disabilità, Alessandra Locatelli, in un’ampia intervista rilasciata al direttore del Corriere dell’Umbria, Sergio Casagrande, che verrà pubblicata domani su tutti i quotidiani del gruppo Corriere e nella quale fa il punto sull’organizzazione del G7 sulle disabilità e le inclusioni che si terrà in Umbria il 14, 15 e 16 ottobre prossimi.

L’Umbria – spiega il ministro – è stata scelta perchè “è una regione che negli anni non era stata ancora coinvolta da questo tipo di eventi, è il cuore verde d’Italia ed è una regione conosciuta a livello mondiale per la sua straordinaria capacità di evocare il tema della pace e dell’accoglienza”. “Il 16 ottobre – entra nel dettaglio il ministro Locatelli – ci sarà la riunione ministeriale riservata solo ai ministri dei Paesi G7 e a quelli invitati speciali. Il 15, invece, ci sarà la giornata preparatoria mentre il primo giorno, il 14 ottobre, sarà la giornata dell’accoglienza aperta a tutti”.

