VENEZIA (ITALPRESS) – “Complimenti per la vostra determinazione, per la vostra capacità di perseguire degli obiettivi: sono sicura che riuscirete a realizzare i vostri desideri grazie all’impegno che ha contraddistinto il vostro percorso di studi. Sognate in grande e arrivate in alto”. Con queste parole la presidente del Consiglio comunale Ermelinda Damiano, ha accolto questa mattina a Ca’ Loredan alcuni degli studenti che si sono diplomati negli Istituti superiori veneziani con il massimo dei voti. Un’occasione per fare i complimenti a nome del Comune di Venezia, per congratularsi con i ragazzi per gli ottimi risultati conseguiti, e per raccontare – ha sottolineato la presidente Damiano – delle storie di successo che hanno per protagonisti dei giovani. “Spesso si sentono delle narrazioni negative che vedono coinvolte le nuove generazioni, ecco perché è importante far emergere e dare risalto a queste eccellenze. Avete affrontato nel vostro percorso di studi – ha aggiunto Damiano – momenti difficili come la pandemia e la didattica a distanza. Ciò nonostante siete riusciti a non perdere l’entusiasmo per gli studi e la conoscenza e avete conseguito il diploma di maturità con 100 e lode”.

Seduti sugli scranni del Consiglio comunale gli otto diplomati hanno raccontato uno a uno la loro esperienza, i loro studi, l’impegno per la scuola ma anche per lo sport (praticato in alcuni casi a livello agonistico) e il volontariato. Ognuno di loro ha espresso soddisfazione per la scelta compiuta dopo il diploma di terza media e ha dimostrato di avere le idee molto chiare sul futuro. C’è chi si vede impegnato nelle relazioni internazionali, chi vuole lavorare in ambito turistico, chi sogna di diventare un magistrato, chi si vede impegnato in qualche programma umanitario, chi diventerà un ingegnere aerospaziale o ancora raggiungerà la laurea in economia aziendale. Tra loro anche un giovane cestista, che pur continuando a giocare a pallacanestro a livello nazionale, vuole completare l’iter di studi. A tutti i ragazzi è stato consegnato un volume del Padiglione Venezia della Biennale Architettura e un attestato di encomio.

foto: ufficio stampa comune di Venezia

