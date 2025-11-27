Diplomacy Magazine – Puntata del 27 novembre 2025

ROMA (ITALPRESS) - Nella ventesima puntata di "Diplomacy Magazine - Il racconto della geopolitica", il format tv dell'Italpress dedicato alla geopolitica, Claudio Brachino intervista l'ambasciatore del Kazakistan in Italia, Yerbolat Sembayev, e l'ambasciatore d'Italia ad Astana, Antonello De Riu. L'ambasciatore Giampiero Massolo nella rubrica "Realpolitik" ed Ettore Sequi in studio fanno il punto sul piano di pace in Ucraina proposto dagli Stati Uniti e sulle proposte europee per modificarlo. sat/azn