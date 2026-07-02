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Diplomacy Magazine – Puntata del 2 luglio 2026
ROMA (ITALPRESS) - Nella trentacinquesima puntata di "Diplomacy Magazine - Il racconto della geopolitica", format tv dell'Italpress dedicato alla geopolitica, Claudio Brachino intervista Daniele Ruvinetti, senior advisor della Fondazione Med-Or. L'ambasciatore Giampiero Massolo nella rubrica "Realpolitik" parla dei possibili nuovi equilibri in Medio Oriente, mentre Ettore Sequi in studio parla degli ultimi sviluppi della guerra in Ucraina e del fenomeno della "democratizzazione della deterrenza". sat/azn