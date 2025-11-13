Il Dipartimento di Stato americano designa un gruppo italiano Antifa come organizzazione terroristica

WASHINGTON (STATI UNITI) (ITALPRESS) – Il Dipartimento di Stato americano ha designato quattro gruppi Antifa europei come organizzazioni terroristiche straniere. Per l’Italia, figura nella lista la Federazione Anarchica Informale/Fronte Rivoluzionario Internazionale (FAI/FRI).

Si tratta, si legge nella nota del Dipartimento di Stato Usa, di “un gruppo anarchico militante che opera principalmente in Italia, con affiliati storici autoproclamatisi in Europa, Sud America e Asia. La Fai/Fri dichiara la necessità della lotta armata rivoluzionaria contro gli stati nazionali e la ‘Fortezza Europa’. Dal 2003, la FAI/FRI ha rivendicato la responsabilità di minacce di violenza, attentati e lettere esplosive contro istituzioni politiche ed economiche, tra cui un tribunale e altre “istituzioni capitaliste”. Le altre tre organizzazioni sono la tedesta Antifa Ost e le due greche Giustizia Proletaria Armata e Armed Proletarian Justice e Autodifesa rivoluzionaria di classe.

“Oggi, sulla base dello storico impegno del Presidente Trump nel contrastare la campagna di violenza politica di Antifa, il Dipartimento di Stato designa Antifa Ost, con sede in Germania, insieme ad altri tre gruppi violenti di Antifa in Italia e Grecia, come Terroristi Globali – afferma in una nota Marco Rubio, segretario di Stato Usa – e intende designare tutti e quattro i gruppi come Organizzazioni Terroristiche Straniere, a partire dal 20 novembre 2025. La designazione di Antifa Ost e di altri gruppi violenti di Antifa sostiene il Memorandum Presidenziale sulla Sicurezza Nazionale, un’iniziativa volta a smantellare reti, entità e organizzazioni autodefinite “antifasciste” che usano la violenza politica e gli atti terroristici per minare le istituzioni democratiche, i diritti costituzionali e le libertà fondamentali. I gruppi affiliati a questo movimento aderiscono a ideologie rivoluzionarie anarchiche o marxiste, tra cui l’antiamericanismo, l'”anticapitalismo” e l’anticristianesimo, utilizzandole per incitare e giustificare aggressioni violente in patria e all’estero – conclude Rubio -. Gli Stati Uniti continueranno a utilizzare tutti gli strumenti disponibili per proteggere la nostra sicurezza nazionale e pubblica e negheranno finanziamenti e risorse ai terroristi, prendendo di mira anche altri gruppi Antifa in tutto il mondo”.

