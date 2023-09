ROMA (ITALPRESS) – Digital Angels, agenzia integrata di marketing e comunicazione digitale, con sedi a Roma, Milano ed Amsterdam, annuncia l’ultimo ingresso nel suo team di leadership. Stefano Ragugini entrerà in agenzia in qualità di Direttore delle Relazioni Esterne, portando una vasta competenza nella costruzione e nel mantenimento delle relazioni, un passo importante per la crescita e la reputazione dell’agenzia.

Stefano Ragugini, ternano classe ’79, è attivo da quasi 20 anni nel settore del public affair e dell’advocacy. Dopo la laurea in Scienze politiche, inizia la sua carriera professionale a Reti, società di lobbying e public affairs, fondata da Claudio Velardi dove ha lavorato per 12 anni sviluppando relazioni strategiche con stakeholder e policy maker chiave, acquisendo competenze nella gestione delle dinamiche relazionali e istituzionali. Successivamente ha supportato la crescita e lo sviluppo del progetto editoriale Formiche, fondato da Paolo Messa, dove ha ricoperto il ruolo di Direttore Operativo per 5 anni.

Ragugini “porterà la sua competenza nella costruzione e nel mantenimento di relazioni solide e durature, una risorsa strategica per Digital Angels nella sua missione di crescita e consolidamento nel mercato – si legge in una nota -. Il nuovo direttore sarà anche responsabile dello sviluppo e del mantenimento di relazioni con importanti stakeholder, tra cui partner strategici, grandi aziende tecnologiche, università ed istituzioni, al fine di consolidare e ampliare le partnership esistenti dell’agenzia e promuovere l’innovazione nel settore digitale”.

“Sono felice di poter cogliere questa nuova e importante sfida professionale. Digital Angels è un’azienda giovane e dinamica che rappresenta già una certezza nel panorama nazionale e un’eccellenza nel settore della comunicazione digital.

Pag. 1 di 2 Cercherò, attraverso l’esperienza e le competenze acquisite in questi anni, di portare un valore aggiunto.

Ringrazio il founder, Piermario Tedeschi, per la fiducia riposta in me e i colleghi per l’accoglienza. Spero di poter contribuire ulteriormente allo sviluppo delle relazioni dell’azienda e all’aumento della sua awareness. In un mondo che sta cambiando velocemente e in cui si sta perdendo l’attenzione verso l’altro, sono certo che sia un valore aggiunto quella curiosità innata che ci porta a conoscere e scoprire nuove persone e realtà.

Ogni incontro che facciamo acquista significato e più è intenso lo scambio, più è grande il significato che lo stesso acquisisce.

La possibilità di interagire con persone che contribuiscono ad accrescere il sapere e la conoscenza è il segreto del mio lavoro”, dichiara Stefano Ragugini, External Relations Director di Digital Angels.

“Sono entusiasta di dare il benvenuto a Stefano in DAs. La sua esperienza rafforzerà ulteriormente la nostra capacità di supportare i Clienti corporate ed altamente strutturati e di partecipare a tavoli di lavoro sempre più complessi e di contenuto strategico. Ci aiuterà a restituire sempre più valore ai nostri Very Important Clients con competenze, network di qualità e incontri di business”, dichiara Piermario Tedeschi, Managing Director di Digital Angels.

– foto ufficio stampa Digital Angels –

(ITALPRESS).