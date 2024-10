Differenziata, Todaro “Tra Rap e Corepla collaborazione consolidata”

PALERMO (ITALPRESS) - "Con Corepla abbiamo un asse ben consolidato, così come con tutti i consorzi. Le macchinette mangiaplastica stanno ottenendo ottimi risultati e intendiamo metterne altre 15. Al Forum ci sarà un grande afflusso di scolaresche, affinché facciano conoscenza di un sano utilizzo dei rifiuti: siamo tra le prime città ad attuare questa iniziativa e ci vuole il tempo giusto affinché venga assorbita dal territorio". Lo ha detto il presidente Rap, Giuseppe Todaro, in occasione della inaugurazione a Palermo di Casa Corepla, il laboratorio formativo itinerante per le scuole ideato dal Consorzio Nazionale per la Raccolta, il Riciclo e il Recupero degli Imballaggi in Plastica.