ORANO (ALGERIA) (ITALPRESS) – Dieci azzurri del ct Nicola Zanotti saranno protagonisti sabato del tabellone principale della gara individuale maschile della tappa di Coppa del Mondo di sciabola ad Orano. Erano ammessi alla giornata clou di sabato, per diritto di Ranking, i “top 16” della competizione Luca Curatoli, Michele Gallo e Pietro Torre. Già dopo la fase a gironi, grazie a sei vittorie in cinque assalti e una sconfitta di misura, ha raggiunto i compagni anche Dario Cavaliere. Attraverso il tabellone preliminare, poi, hanno conquistato il pass per il tabellone da 64 di dopodomani anche Matteo Neri, Edoardo Cantini, Marco Mastrullo, Giacomo Mignuzzi, Lorenzo Ottaviani e Giovanni Repetti. Non ce l’hanno fatta soltanto Mattia Rea e Francesco Bonsanto, fermatisi allo scoglio dei gironi. Domani in Algeria, dove è presente anche il presidente federale Paolo Azzi, la Coppa del Mondo di sciabola continuerà con le fasi preliminari della gara individuale femminile. Esentate, in quanto tra le “top 16” del seeding, Chiara Mormile e Michela Battiston. Saranno invece in pedana sin dai gironi, per provare a qualificarsi al tabellone principale, Eloisa Passaro, Alessia Di Carlo, Manuela Spica, Giulia Arpino, Michela Landi, Alessandra Nicolai, Maria Clementina Polli, Claudia Rotili, Mariella Viale e Rebecca Gargano. Sabato ad Orano sarà la giornata più importante per le due gare individuali, in cui si assegneranno i podi.

– Foto Ufficio Stampa Federscherma –

(ITALPRESS).

Vuoi pubblicare i contenuti di Italpress.com sul tuo sito web o vuoi promuovere la tua attività sul nostro sito e su quelli delle testate nostre partner? Contattaci all'indirizzo [email protected]