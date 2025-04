Dieci medaglie per l’Italia ai Mondiali Giovani e Cadetti “Wuxi 2025”

ROMA (ITALPRESS) - La scherma italiana grande protagonista ai Campionati del Mondo Giovani e Cadetti “Wuxi 2025” conquistando 10 medaglie e il secondo posto nel Medagliere per Nazioni, alle spalle soltanto degli Stati Uniti. La spedizione azzurrina ha conseguito una medaglia d’oro in ogni arma, mostrando competitività in tutte le specialità, come sottolineato nel suo bilancio finale dal Presidente federale Luigi Mazzone. Soddisfazione condivisa dalla Delegata per i Rapporti Istituzionali della Presidenza della Federazione Italiana Scherma, la pluri-olimpionica Valentina Vezzali, Capo delegazione a Wuxi. L’Italia ha vinto tre ori in tre armi diverse: si sono laureati campioni del mondo Cosimo Bertini nella sciabola maschile individuale Under 20, la Squadra di fioretto maschile composta da Mattia De Cristofaro, Matteo Iacomoni, Andrea Zanardo ed Elia Pasin e il team di spada maschile composto da Matteo Galassi, Marco Francesco Locatelli, Fabio Mastromarino e Cristiano Sena. Le quattro medaglie d’argento sono state griffate dalle squadre di sciabola maschile con Edoardo Reale, Leonardo Reale, Valerio Reale, Cosimo Bertini e fioretto femminile con Matilde Molinari, Vittoria Pinna, Ludovica Franzoni, Letizia Gabola, da Matilde Molinari nel fioretto femminile individuale Under 20 e da Matteo Galassi nella spada maschile individuale Under 20. Infinte, tre bronzi, tutti dai Cadetti: Leonardo Reale nella sciabola maschile individuale Under 17, Marco Panazzolo nel fioretto maschile individuale Under 17 e Nicolò Sonnessa nella spada maschile individuale Under 17. Per la scherma azzurra, inoltre, il piacere di ricevere in Cina la visita e il supporto del Consolato Generale d’Italia a Shanghai, con la presenza della Console generale Tiziana D’Angelo. Così la scherma azzurrina saluta Wuxi: l’edizione 2026 del Mondiale Giovani e Cadetti si disputerà a Rio de Janeiro, in Brasile. gm/gtr (Fonte video: Fis)