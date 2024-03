WASHINGTON (STATI UNITI) (ITALPRESS) – Sono dieci le azzurre del ct Stefano Cerioni qualificate per il tabellone principale da 64 del Grand Prix di fioretto femminile in corso sulle pedane di Washington. Già ammesse, grazie alla posizione nel ranking mondiale, Martina Favaretto, Alice Volpi, Martina Batini, Arianna Errigo e Francesca Palumbo. In virtù di una fase a gironi con sei vittorie in altrettanti incontri, ha subito staccato il pass anche Anna Cristino. Grazie al tabellone preliminare si sono qualificate per la giornata clou di domenica anche Camilla Mancini, Giulia Amore, Erica Cipressa. Out nell’ultimo turno Martina Sinigalia ed Elena Tangherlini. Domani le fasi preliminari maschili con nove azzurri in pedana. Domenica la chiusura della tre giorni di Washington con la giornata clou dedicata ai tabelloni principali da 64 sia della prova maschile che quella femminile a punteggio maggiorato come tutti i GP.

– Foto Ufficio Stampa Federscherma –

(ITALPRESS).

