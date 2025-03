Dieci anni senza Pino Daniele, a Napoli concerto-tributo il 19 marzo

NAPOLI (ITALPRESS) – Dieci anni dalla scomparsa di Pino Daniele e settanta dalla sua nascita: una doppia ricorrenza che la città di Napoli si prepara a celebrare in grande stile con ‘Je Sto Vicino a Te Forever’, un grande concerto-tributo a piazza del Gesù per riunire amici, colleghi e artisti dell’indimenticato cantautore partenopeo. L’idea è di Nello Daniele, musicista, produttore artistico e fratello di Pino che dal 2015 è impegnato in un progetto per tenere viva la memoria del ‘Mascalzone latino’.

L’appuntamento è proprio per il 19 marzo, il giorno del compleanno, e il parterre degli invitati confermati è già molto ampio: i 99 Posse, gli Audio 2, Serena Autieri, Francesco Baccini, Mario Biondi, Rossana Casale, Roberto Colella, Tullio De Piscopo, Tony Esposito, Carlo Faiello, Eugenio Finardi, Gigi Finizio, Letizia Gambi Womanity Quintet, Ivan Granatino, Enzo Gragnaniello, Morgan, Negrita, Lina Simons e Michele Zarrillo.

Ma la lista ospiti non è finita e si aggiorna di continuo: nel corso della conferenza stampa di presentazione del concerto, a Palazzo Santa Lucia, è stato ufficialmente invitato anche Andrea Settembre, il giovanissimo vincitore di Sanremo Nuove Proposte che meno di due settimane fa ha annunciato un omaggio a Pino Daniele all’interno del suo concerto in programma l’11 aprile alla Casa della Musica.

A proposito di omaggi, non mancherà quello proprio di Nello Daniele. Chiaramente a suon di musica, anche con tutti gli strumentisti che negli anni hanno accompagnato Pino nei suoi live, e non solo perché sono previsti i contributi dello scrittore Maurizio De Giovanni e degli attori Gaetano Amato e Patrizio Rispo. Lo slogan scelto per l’evento, ‘Puorteme a casa mia’, rappresenta il cuore del progetto ‘Je Sto Vicino a Te’: un ritorno simbolico alle radici, un’emozione condivisa che attraversa i vicoli, le storie e le tradizioni di una città che ha plasmato l’arte di Pino Daniele. Il concerto sarà un viaggio musicale che ripercorrerà i suoi più grandi successi e celebrerà la Napoli autentica che lui stesso ha raccontato con le sue canzoni.

“Per il decennale dalla scomparsa di Pino dovevo fare qualcosa in più e portarlo nelle mura dove siamo cresciuti tutti quanti. Ci stavano i miei genitori, i miei fratelli, le mie sorelle, in quella piazza sono nati tanti brani. Dietro alle spalle c’era nostra nonna, donna Concetta. Quindi quale posto migliore?” spiega Nello Daniele. “A Napoli – prosegue – ricordi sempre Pino. Lo ascolti se entri in un bar a prendere un caffè, lo ascolti se vai in una pizzeria, quando entri in una trattoria: dieci anni sono tanti, però io dico che non ci ha mai lasciato. Lui ha lasciato dei codici in musica, sono dei documenti come li chiamava lui, e oggi noi non facciamo altro che accompagnare la gente a cantare le canzoni di Pino. Sarà una serata di musica tradizionale, ma nello stesso tempo anche moderna: un concerto per tre generazioni”.

E questa grande serata di musica sarà ripresa anche dalle telecamere di Rai 2: “Manderemo in onda l’evento il giorno di Pasqua, il 20 aprile, in seconda serata. Ci teniamo moltissimo” spiega il direttore Intrattenimento Prime Time Rai, Marcello Ciannamea. “Tra le tante iniziative dedicate a Pino Daniele abbiamo scelto questa perché riteniamo che sia più vicino a Napoli e al territorio” aggiunge, mentre il direttore del Centro di Produzione Rai di Napoli, Antonio Parlati, annuncia: “Avremo una squadra con sette telecamere e seguiremo tutto l’evento con le nostre strutture. Pino Daniele è ancora vivo nei cuori di tutti e la sua musica sarà eterna”.

L’evento è stato organizzato con il patrocinio di Comune di Napoli e Regione Campania, che ha anche contribuito alla realizzazione, e in collaborazione con Scabec (Società Campana Beni Culturali). “Questo è un altro degli appuntamenti messi in piedi per onorare Pino Daniele e sarà un evento molto bello, fatto soltanto da artisti, che siamo contenti di aver sostenuto – sottolinea il governatore Vincenzo De Luca -. Avremo la presenza a Napoli di cantanti, di musicisti, di attori, tutti quanti hanno avuto modo di conoscere Pino Daniele e di apprezzarne l’umanità oltre che la grande qualità artistica. Pino esprime nel modo più bello possibile l’umanità di Napoli, la capacità di accogliere gli altri, i valori di solidarietà, di pace, oltre che una grande qualità artistica fondendo la nostra musica con altri generi musicali e aprendosi al Mediterraneo, all’America, al jazz e al blues. Sarà veramente un evento di grande bellezza”.

