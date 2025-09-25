Dieci anni di alti e bassi per le grandi e medie imprese italiane

ROMA (ITALPRESS) - Il decennio dal 2015 al 2024 è stato caratterizzato da alti e bassi per le medie e grandi imprese italiane. Secondo i dati dell'indagine annuale condotta dall'Area Studi Mediobanca, nel 2024 il fatturato complessivo delle imprese analizzate ha registrato una contrazione nominale del 2,4% su base annua. La flessione è risultata più accentuata sul mercato domestico rispetto a quello estero. Questi risultati arrivano a conclusione di dieci anni caratterizzati da un’elevata volatilità: i ricavi hanno comunque evidenziato una crescita cumulata del 37,6%, nonostante quattro esercizi negativi. In particolare, alla forte flessione del 2020 legata al Covid hanno fatto seguito i forti rimbalzi nel 2021 e nel 2022, sostenuti anche dall’inflazione. Nel corso dell'ultimo decennio, il made in Italy ha registrato una progressione significativa: il fatturato è aumentato del 52,6%, trainato soprattutto dalle vendite all'estero. abr/azn