Dialogo tra le imprese e i lavoratori per rafforzare la cultura e la sicurezza

TRIESTE (ITALPRESS) – Rafforzare la cultura della sicurezza, della salute e della sostenibilità ambientale, pilastri fondamentali per uno sviluppo sostenibile e responsabile del settore. Questo è stato l’obiettivo della conferenza nazionale 2025 -Nuovi orizzonti della formazione e della partecipazione- dell’Organismo Paritetico Nazionale (O.P.N.) HSE del settore energia e petrolio, promossa da Confindustria Energia, Filctem-Cgil, Femca-Cisl e Uiltec-Uil. L’iniziativa si conferma come uno degli appuntamenti più significativi per favorire il dialogo e la collaborazione tra i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza e l’ambiente e i responsabili del servizio di prevenzione e protezione delle aziende del comparto.

In un contesto caratterizzato da importanti evoluzioni normative e contrattuali, la Conferenza è un momento di approfondimento sulle principali novità introdotte dall’accordo Stato-Regioni e dal Ccnl energia e petrolio, rinnovato nell’aprile 2025, dove le parti hanno approfondito il tema della bilateralità, rafforzando il confronto e la collaborazione sugli istituti HSE. Il nuovo contratto ha ribadito l’impegno condiviso di tutte le parti sociali a favore di una tutela sempre più efficace della salute, della sicurezza e dell’ambiente, confermando la volontà comune di aziende e organizzazioni sindacali e datoriali, di rafforzare la cultura della prevenzione e della sostenibilità, elementi centrali di una crescita innovativa e responsabile del settore.

