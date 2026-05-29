Dialogo tra imprese chiave per accelerare transizione sostenibile

Le imprese dovrebbero rafforzare gli scambi e la cooperazione per trovare modi di accelerare lo sviluppo sostenibile nel contesto di una crisi energetica causata dal blocco dello Stretto di Hormuz, ha dichiarato Peter Bakker, presidente e CEO del World Business Council for Sustainable Development. (XINHUA/ITALPRESS) mec/lcr/mca2 (Fonte video: Xinhua)