Si sono aperti mercoledì nella città di Bouznika in Marocco i lavori dell'incontro consultivo tra la Camera dei rappresentanti libica e l'Alto Consiglio di Stato libico, nell'ambito del dialogo inter-libico.

Questo incontro – come riporta l’agenzia MAP – fa parte degli sforzi volti a dare nuovo slancio al processo politico in Libia e condurre alle elezioni presidenziali e parlamentari, attraverso un accordo su una tabella di marcia che conduca alla formazione di un governo di unità.

La Camera dei Rappresentanti e l’Alto Consiglio di Stato sono riusciti a sviluppare leggi elettorali consensuali attraverso la Commissione 6+6, citata dal Consiglio di Sicurezza dell’ONU nella sua ultima risoluzione sulla Libia.

La città di Skhirat ha ospitato, nel dicembre 2015, una serie di cicli di dialogo inter-libico, coronati dall'”Accordo di Skhirat” che costituisce un passo cruciale nella risoluzione della crisi libica.

