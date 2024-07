Diabete, D’Avino (Fimp) “Screening strumento efficace per prevenzione”

ROMA (ITALPRESS) - “La legge 130 ha permesso di individuare un percorso che favorirà la diagnosi precoce del diabete di tipo 1 e della celiachia. Questo significa poter gestire al meglio l’evoluzione di queste malattie croniche, limitando, ad esempio, il drammatico esordio del diabete tipo 1 con la chetoacidosi. Questa condizione può determinare addirittura l’exitus di bambini o complicanze a distanza. Come pediatri di famiglia vediamo in questo progetto basato sullo screening e sulla collaborazione tra medici, associazioni e istituzioni, un modello virtuoso che può rappresentare in futuro un esempio da seguire per altre malattie croniche o rare. Oggi più che mai attraverso una efficiente presa in carico globale del minore a rischio di cronicità, il pediatra di famiglia può consegnare al medico di assistenza primaria un adulto sano attraverso la diagnosi precoce”, Lo ha detto Antonio D’Avino, presidente della Federazione italiana medici pediatri, intervenuto a un The Watcher Post Salute, il format di The Watcher Post. mgg/gtr (Fonte video: Utopia Studios)