ROMA (ITALPRESS) – Se il Rally Millemiglia è stato un trionfo totale per i Pirelli Zero con il successo di Stefano Albertini e il secondo posto per il neo campione d’Italia assoluto Andrea Crugnola, per i protagonisti del Pirelli Star Rally4 è stato anche una appassionante sfida finita in rivoluzione. La vittoria – come in Targa Florio – è andata a Gabriel Di Pietro che ha scavalcato proprio sull’ultima prova speciale, la lunga e temutissima Pertiche, il bravissimo Moreno Cambiaghi, che dal via aveva guidato sin lì la classifica delle due ruote motrici. Sul traguardo solo 1″9 a separarli, uno scarto che è anche una promessa di altrettanta incertezza nelle prossime due conclusive gare, a questo punto più che mai decisive. Infatti l’ultima prova speciale non si è limitata a ribaltare il vertice della classifica finale, ma ha anche cancellato dalla graduatoria due degli altri principali protagonisti del rally bresciano: Nicola Cazzaro, che si era imposto nel primo passaggio sulla Pertiche ed occupava un eccellente terzo posto, e il leader del Pirelli Star Rally4 TOP Fabio Farina, al primo ritiro dopo cinque arrivi a podio in altrettante gare. Con il risultato del rally Millemiglia la vittoria finale nella principale serie dei trofei monomarca Pirelli per i piloti italiani torna assolutamente in gioco. A due gare dal termine si è ridotto il vantaggio di Farina su Cambiaghi, entrambi già al massimo dei risultati utili e quindi soggetti agli scarti. Mentre il 22enne ossolano Di Pietro non dovrà scartare alcun punteggio e con la vittoria si è avvicinato tanto da poter puntare al titolo con buone possibilità. Saranno verosimilmente loro tre a giocarsi il successo finale della prima edizione del Pirelli Star Rally4 TOP, anche se l’aritmetica concede ancora qualche possibilità anche a Christopher Lucchesi jr., Cedric Cardi, Giorgio Cogni, Nicola Cazzaro e Michele Coriglie. Proprio quest’ultimo giovane siciliano è emerso alle spalle dei due dominatori, regolando il francese Cardi, che a sua volta ha scavalcato sull’ultima prova speciale il giovanissimo e sempre più convincente Michael Rendina. Buoni piazzamenti, in una classe con ben 25 vetture al via, anche per Emanuele Fiore e Graziano Nember. Prossimo appuntamento del Pirelli Star Rally4 TOP a fine settembre con un’altra gara mitica, il Rallye Sanremo, mentre nel prossimo weekend toccherà ai protagonisti del Pirelli Star Rally4 CIRT misurarsi sugli sterrati del nord della Sardegna con i loro pneumatici Pirelli Scorpion.

