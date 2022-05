Di Maio “Insicurezza alimentare crea instabilità in tutto il mondo”

"L'insicurezza alimentare generata dall'invasione russa dell'Ucraina sta costruendo situazioni di instabilità in tutto il mondo, in particolare nei continenti più vulnerabili come l'Africa e l'America Latina". Lo ha detto il ministro degli Esteri Luigi Di Maio, a Napoli, a margine dell’evento “Techagriculture meeting Italia - Israele: l’agricoltura incontra l’innovazione”. xc9/sat/gtr