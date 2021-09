ROMA (ITALPRESS) – “Sulla ripresa degli scambi globali nel contesto post-pandemico si registra una situazione di eterogeneità, il rapporto ci dice di come, grazie ad un veloce rimbalzo dell’economia globale, si è tornati su binari di ripresa dopo il periodo più buio della pandemia. I livelli di crescita pre-crisi, non avverrà in maniera uniforme per tutti i paesi, diverse economie dovranno attendere fino al 2022 per un pieno recupero del Pil”. Lo ha detto il ministro degli Affari Esteri, Luigi Di Maio, nel corso della presentazione del Rapporto Export 2021 dell’Ufficio Studi di Sace. “Il Patto per l’Export, fortemente voluto dalla Farnesina, rappresenta un esempio di inclusività ed efficacia” ha aggiunto “digitalizzazione, innovazione e spirito partecipativo sono stati i cardini che ci hanno guidato dalla sua ideazione alla sua attuazione, ad oltre un anno dal suo varo è possibile cominciare a tratteggiare un bilancio di questa nuova strategia, bilancio che appare largamente positivo”. Il ministro Di Maio ha ricordato che “non solo si è registrata una crescita dell’export del 24% sul 2020, ma abbiamo anche superato i 240 miliardi del primo semestre del 2019, l’anno d’oro delle esportazioni italiane. Il rapporto Sace prevede che nel 2021 le esportazioni italiane di beni, cresceranno in valore dell’11,3% così da sovra compensare le perdite del 2020 e superare le performance dei nostri partner europei. Questo dovrebbe consentirci” ha concluso “di mantenere una dinamica accelerata anche nel triennio successivo, dati che esprimono la bontà dello sforzo di sistema intrapreso con il Patto per l’Export”.

