Di Giovanni trionfa nel Rally del Lazio e conquista il Pirelli Star Top

ROMA (ITALPRESS) – Simone Di Giovanni in coppia con Andrea Colapietro, con una Peugeot 208 Rally4 equipaggiata con i pneumatici Pirelli PZero, ha ripetuto al Rally del Lazio la trionfale esibizione che lo aveva portato al successo fra le vetture a due ruote motrici del Tricolore nel Rally di Roma Capitale valevole anche per il campionato europeo. Con questa seconda consecutiva vittoria anche fra gli iscritti al Pirelli Star Rally4 Top il pilota romano si è assicurato anche il titolo di questa serie con una gara di anticipo. La gara con sede a Cassino è stata caratterizzata da una serrata lotta fra un gruppo particolarmente nutrito di piloti, tanto che al traguardo erano addirittura una decina quelli racchiusi in meno di un minuto. Simone Di Giovanni è presto riuscito a passare al comando e garantirsi un minimo vantaggio che è progressivamente cresciuto sino ai 19″ conclusivi su un’altra vettura gommata Pirelli, quella del finlandese Aatu Hakalehto.

Fra gli iscritti al Pirelli Star Rally4 Top secondo posto per un altro eccellente protagonista del rally, il locale Simone Taglienti che ha preceduto nell’ordine Alex Ferrari e il precedente leader della serie, Michael Rendina. A quest’ultimo resta al momento il primato dei punti conquistati in stagione (due più di Di Giovanni), ma per gli scarti dovuti al numero massimo di risultati conteggiabili per la classifica finale (4 su 7 gare) al giovane capitolino non è più possibile operare il controsorpasso nel conclusivo appuntamento di Sanremo. Il rally romano aveva validità anche per la Regione Sud del Trofeo Pirelli Accademia CRZ. Nella gara specifica, che prevedeva un percorso più breve, i piloti iscritti alla serie Pirelli hanno dominato, con successo di Carmine Tribuzio e secondo posto per Francesco Rizzello, entrambi su Skoda Fabia Rs. Con questo risultato Rizzello si è comunque garantito la vittoria di categoria nella Regione Sud così come nelle rispettive categorie Davide Maglione (Lancia Ypsilon Rally4), Luca De Marco (Renault Clio Rally5) e Albino Ferdinandi (Peugeot 106 A5).

