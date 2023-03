Di Furnari “Incentivare di più il settore delle due ruote”

“L’incentivazione a usare lo scooter e le due ruote deve essere sostenuta un po’ di più”, per questo serve focalizzarsi “non solo sugli incentivi di svecchiamento delle vetture a quattro ruote ma anche per quelle a due ruote”. Lo ha detto Giovanni Di Furnari, Managing Director di Peugeot Motocycles Italia, intervistato da Claudio Brachino per il magazine televisivo Italpress €conomy. sat/gsl