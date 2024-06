VENEZIA (ITALPRESS) – Sarà Eusebio Di Francesco a raccogliere l’eredità di Paolo Vanoli e a guidare il neopromosso Venezia nel prossimo campionato di Serie A. E’ stata la stessa società lagunare a ufficializzare l’arrivo del 55enne tecnico pescarese, reduce dall’esperienza di Frosinone, dove non è però riuscito a centrare la salvezza: ha firmato un contratto biennale, fino al termine della stagione 2025/26.

Di Francesco vanta, nel suo percorso da allenatore, le promozioni in Serie B con il Pescara e in Serie A con il Sassuolo, oltre a una storica qualificazione in Europa League sempre con il Sassuolo nella stagione 2015/16 e a un terzo posto con la Roma nella stagione 2017/18, dove ha raggiunto anche la semifinale di Champions League a 34 anni di distanza dall’ultima volta.

