Di Foggia (RELIFE) “Nuovi prodotti viso contro degradazione collagene”

MILANO (ITALPRESS) - "RELIFE è l'azienda del gruppo Menarini focalizzata sulla medicina estetica, che propone un approccio integrato e olistico volto al benessere del paziente a 360°, con un portafoglio ampio di prodotti che hanno tutti una validità scientifica comprovata. L'approccio integrato di RELIFE si basa sull'agire, sia sui fattori di prevenzione, sia sui processi di invecchiamento della pelle". Lo afferma Elena Di Foggia, Head of Marketing & Sales RELIFE, a margine del lancio di Definisse KP1 Collagen Modulator Bio-Peptide. "Il nuovo lancio di Definisse KP1 si inserisce perfettamente nel contesto attuale, perché ha un meccanismo d'azione innovativo e rivoluzionario, che va ad agire inibendo la degradazione del collagene, quindi di fatto lo protegge, lo preserva, lo conserva. E questo ovviamente ha un effetto diretto sul rallentare i processi di invecchiamento e sul rallentare la comparsa dei segni del tempo sulla pelle. Definisse KP1, bio-peptide first in class, amo definirlo come la ciliegina sulla torta, perché aiuta a mantenere e ad esaltare i risultati dei trattamenti che il medico di medicina estetica effettua presso la propria clinica, in quanto, da un lato la maggior parte delle procedure effettuate stimola la produzione di un nuovo collagene, e dall'altro il nostro Definisse KP1 aiuta a preservarlo, quindi a proteggerlo innescando cosí un vero e proprio circolo virtuoso del benessere.” xh7/mgg/gsl