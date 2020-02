“E’ una bella sfida, stimolante. Conosco la societa’, l’ambiente e la tifoseria. Sono consapevole di quello che posso fare. Dobbiamo andare alla conclusione piu’ volte e arrivare in zona tiro con piu’ giocatori mantenendo l’equilibrio”. Si e’ presentato così il neo allenatore della Spal Luigi Di Biagio, nel corso della presentazione ufficiale. Ieri la societa’ spallina, ultima in classifica, ha deciso per l’esonero di Leonardo Semplici puntando sull’ex tecnico dell’Under 21. “Noi crediamo ancora fortemente nella salvezza” le parole del presidente Valter Mattioli.

“Dopo le ultime esibizioni, il cambio ci e’ sembrato giusto. Abbiamo aiutato Semplici fino alla fine. Era la miglior squadra che poteva allenare”.

(ITALPRESS).