DEVIS MANGIA NUOVO CT DI MALTA

Il tecnico italiano Devis Mangia è il nuovo ct di Malta. Lo ha annunciato la Federcalcio maltese (MFA), aggiungendo che l’ex ct dell’Italia U.21 ha firmato un contratto fino al 31 dicembre 2023. Mangia, che ha ottenuto la licenza UEFA Pro a Coverciano, assumerà il suo nuovo ruolo con effetto immediato. Il 45enne tecnico nato a Cernusco sul Naviglio il 6 giugno 1974, ha iniziato la sua carriera nel 2004 al Varese per poi passare al Tritium, all’Ivrea ed al Valenzana. Il grande “salto” grazie al Palermo di Zamparini che gli affida a 37 anni la squadra rosanero in serie A a fine agosto 2011 dopo l’esonero lampo di Stefano Pioli. La sua avventura sulla panchina palermitana dura fino a dicembre, ma si fa apprezzare per i buoni risultati e per il gioco della squadra. Dopo aver rescisso con il Palermo, nel luglio del 2012 diventa Ct della nazionale Under 21 e porta la squadra alla finale degli Europei di categoria del 2013 persa contro la Spagna. Quindi, prosegue la sua carriera in serie B allenando Spezia, Bari, Ascoli, prima di approdare in Romania all’Universitatea Craiova, con cui vince la Coppa di Romania e che lascia ad aprile di quest’anno.

“Sono molto lieto che Devis Mangia abbia accettato la nostra offerta di diventare il capo allenatore della squadra nazionale responsabile della definizione di una filosofia di gioco comune per tutte le selezioni della nostra squadra nazionale in linea con la strategia della Federazione”, ha dichiarato il presidente Bjorn Vassallo. “Devis e’ un allenatore giovane ed energico che ha gia’ una vasta esperienza, sia nel calcio di club che a livello internazionale, in particolare con la squadra italiana Under 21 che ha portato alla finale degli Europei di categoria del 2013. Le discussioni con Devis hanno ulteriormente rafforzato la nostra convinzione di essere l’allenatore giusto per gestire la nostra squadra nazionale e guidare nei prossimi mesi la revisione tecnica che stiamo intraprendendo. La sua visione e la sua filosofia del calcio si adattano ai nostri piani per migliorare le prestazioni e i risultati delle nostre squadre nazionali, incluso il progetto di entrare in un club professionistico nella Lega Pro italiana. La conoscenza di Devis del calcio italiano e la sua esperienza di allenatore, avendo lavorato a diversi livelli della struttura del campionato italiano, saranno una risorsa per noi in questo contesto”.

“Sono molto felice di aver raggiunto questo accordo con la Federcalcio di Malta” le prime parole di Mangia dopo la firma del contratto. “Il progetto che mi e’ stato presentato e’ molto ambizioso e sono fiducioso che con il duro lavoro e la dedizione insieme possiamo migliorare significativamente il livello del calcio maltese”. Mangia sara’ presentato nei prossimi giorni.

