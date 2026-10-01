Detenuti in rivolta nel carcere di Pisa, torna la calma dopo ore di disordini

FIRENZE (ITALPRESS) – La situazione di disordini e caso registratasi nel carcere di Pisa dal tardo pomeriggio di ieri si è risolta senza l’uso della forza questa mattina intorno alle 6, e non si registrano feriti. Nella notte i detenuti di un reparto della Casa Circondariale di Pisa avevano preso possesso degli ambienti impedendo l’ingresso della Polizia penitenziaria anche mediante il versamento di olio, rendendo pericolose alcune zone che potevano essere potenzialmente infiammabili. Alcuni detenuti avevano anche ripreso, con cellulari di cui non erano autorizzati ad averne il possesso, alcune scene dei disordini interni alla struttura carceraria, diffondendoli sui loro profili social. Da segnalare come all’esterno del carcere Don Bosco, oltre a forze dell’ordine, Carabinieri, e delle ambulanze, erano presenti anche familiari di alcuni detenuti preoccupati per la situazione venutasi a creare.

– Foto di repertorio Ipa Agency –

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