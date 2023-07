NAPOLI (ITALPRESS) – Il Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Napoli, al termine di indagini coordinate dalla Procura di Nola, ha dato esecuzione a un decreto di sequestro preventivo nei confronti di 23 persone che percepivano indebitamente il Reddito di Cittadinanza.

In particolare, i finanzieri della Compagnia di Casalnuovo di Napoli, a seguito di mirate attività investigative eseguite confrontando le informazioni pervenute dalla Casa Circondariale di Secondigliano con le risultanze delle banche dati INPS, hanno riscontrato che 23 soggetti, tra detenuti e componenti del proprio nucleo familiare in stato detentivo, beneficiavano del contributo, omettendo di dichiarare tale condizione cautelare.

I finanzieri hanno così ricostruito l’indebita percezione del beneficio per oltre 207 mila euro. Le somme sono state sottoposte a sequestro finalizzato alla confisca.

foto ufficio stampa Guardia di finanza

(ITALPRESS).

