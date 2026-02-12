ROMA (ITALPRESS) – Sarà La Penna a dirigere Inter-Juventus, big match della 25esima giornata in programma sabato 14 alle 20.45 a San Siro. Insieme al fischietto della sezione di Roma, nel derby d’Italia saranno impegnati i guardalinee Meli e Alassio, il quarto ufficiale di gara Doveri e gli arbitri Var Chiffi e Abisso. Ad aprire il 25esimo turno di campionato, sarà l’anticipo di venerdì sera tra Pisa e Milan che sarà diretto da Fabbri della sezione di Ravenna. Altro big match di giornata domenica alle 20.45 al “Maradona” tra Napoli e Roma. Per la sfida tra gli azzurri di Antonio Conte e i giallorossi di Gian Piero Gasperini è stato designato Colombo di Como.

LE DESIGNAZIONI ARBITRALI DELLA 25ESIMA GIORNATA

Pisa – Milan (13/02, ore 20.45) arbitro: Fabbri di Ravenna

Como – Fiorentina (14/02, ore 15) arbitro: Marchetti di Ostia Lido

Lazio – Atalanta (14/02, ore 18) arbitro: Sacchi di Macerata

Inter – Juventus (14/02, ore 20.45) arbitro: La Penna di Roma

Udinese – Sassuolo (ore 12.30) arbitro: Ferrieri Caputi di Livorno

Cremonese – Genoa (ore 15) arbitro: Sozza di Seregno

Parma – Verona (ore 15) arbitro: Pairetto di Nichelino

Torino – Bologna (ore 18) arbitro: Fourneau di Roma

Napoli – Roma (ore 20.45) arbitro: Colombo di Como

Cagliari – Lecce (16/02, ore 20.45) arbitro: Feliciani di Teramo

