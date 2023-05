Desenzano del Garda, incendio in centro commerciale. Al via bonifica

Desenzano del Garda, incendio in centro commerciale. Al via bonifica

Dopo una notte di lavoro è in fase di bonifica l'intervento dei Vigili del fuoco iniziato ieri pomeriggio a Desenzano del Garda (BS) per l'incendio in un centro commerciale. Nella clip sorvoli con i droni sull'area per scovare punti caldi e indirizzarvi i getti d'acqua





trl/gsl