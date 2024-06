DUSSELDORF (GERMANIA) (ITALPRESS) – Il mal di gol non preoccupa Didier Deschamps. Domani a Dusseldorf la Francia è attesa dall’ottavo di finale contro il Belgio, un accoppiamento inaspettato visto che entrambe le squadre nelle previsioni avrebbero dovuto vincere i rispettivi gironi. I Bleus, in particolare, finora non hanno convinto ma il ct si lascia scivolare addosso qualsiasi critica: “Sto facendo del mio meglio per mettere in campo una squadra che sia nella migliore posizione possibile per dare filo da torcere agli avversari ed essere forte in difesa. Pochi gol segnati? Può capitare. Anche i migliori goleador possono vivere momenti nei quali non segnano. L’importante è che costruiamo tante occasioni, come successo nelle prime tre uscite di Euro2024. Dobbiamo far bene, esser più efficaci e andare ai quarti di finale”. L’ipotesi che si possa arrivare ai rigori non è del tutto improbabile “e dobbiamo prepararci anche per questo, studiare i nostri avversari anche se poi non è che li tirano sempre gli stessi. Il nostro obiettivo è però evitare di andare ai rigori. Mbappè? Sta meglio, il suo naso adesso è più solido”, si tiene stretto il suo attaccante. Che dal canto suo confessa di aver temuto di dover tornare a casa dopo il colpo ricevuto nella gara con l’Austria “ma sono felice di essere qui”. Serviranno i suoi gol per arrivare in fondo, ma come Deschamps anche Mbappè sottolinea che “le occasioni le abbiamo avute ed è la cosa più importante. Poi ovviamente i gol vanno fatti, abbiamo avuto delle difficoltà finora ma è una nuova fase, dobbiamo tirarci su, creare occasioni e segnare. Non abbiamo giocato finora ad alto livello ma siamo riusciti a qualificarci e il prossimo obiettivo è andare ai quarti, sapendo che affrontiamo una buona squadra e che se non vinciamo torniamo a casa. Ma non siamo ancora pronti per andare in vacanza”. Il neo attaccante del Real Madrid non si fida del Belgio: “E’ vero che hanno perso con la Slovacchia ma noi non siamo riusciti a battere nè Olanda nè Polonia. Hanno grandi giocatori ma li abbiamo anche noi, siamo pronti a questa sfida e lo dimostreremo sul campo”.

– foto Image –

(ITALPRESS).

Vuoi pubblicare i contenuti di Italpress.com sul tuo sito web o vuoi promuovere la tua attività sul nostro sito e su quelli delle testate nostre partner? Contattaci all'indirizzo [email protected]