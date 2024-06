ROMA (ITALPRESS) – “Mbappè va meglio ogni giorno, sta meglio oggi rispetto a ieri o l’altro ieri. L’ematoma è guarito e si sta abituando alla maschera. Vuole giocare domani tanto quanto avrebbe voluto contro l’Olanda”. Così Didier Deschamps, commissario tecnico della Francia, sulle condizioni del fuoriclasse che nella prossima stagione giocherà nel Real Madrid. Il ct dei Bleus, nella conferenza stampa in vista della sfida contro la Polonia, ha poi parlato del possibile turnover: “L’obiettivo è vincere la partita per ottenere il primo posto. In Qatar (nella terza partita del girone) eravamo sicuri di essere qualificati e primi. Non ho mai fatto calcoli, non mi piace. Essere primi è importante. Matematicamente è impossibile distribuire il tempo di gioco tra tutti. Quando siamo in 23, in media ce ne sono quattro che non giocano. In 25 non andrà meglio”. Deschamps sa bene che la sua rosa è nettamente più forte della Polonia, ma non accetta che gli avversari vengano sottovalutati: “Loro contro l’Olanda hanno giocato un’ottima partita, incontreremo una squadra motivata”. Infine, il ct della Francia ha respinto alcune critiche: “E’ fastidioso non aver segnato con tutte le occasioni che abbiamo avuto con l’Olanda. Era da molto tempo che non avevamo così tante chance. Abbiamo il sostegno allo stadio e più di 10 milioni di persone davanti alla tv: a chi non piace come giochiamo, cambi canale”.

Insieme a Deschamps è intervenuto N’Golo Kantè, centrocampista dell’Al-Ittihad: “Per noi l’obiettivo principale è il primo posto. La Polonia ha messo in difficoltà Austria e Olanda, ci aspetta una partita complicata. Dobbiamo vincere e, se possibile, segnando tanti gol”.

