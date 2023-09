Dermocosm, Menchini (Aida) “Decisivo far capire scienza al pubblico”

MILANO (ITALPRESS) - Dermocosm "è una grande innovazione perchè la scienza ha bisogno di essere comunicata al pubblico. I medici devono parlare in maniera più semplice per far capire quello che si sta facendo". A dirlo Giovanni Menchini, dermatologo e presidente dell'AIDA-Associazione Italiana Dermatologi Ambulatoriali, in occasione di Dermocosm. col/fsc/mrv