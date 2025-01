GENOVA (ITALPRESS) – Sabato 18 gennaio è in programma a Genova un appuntamento per i professionisti della dermatologia e della tricologia. “Con le mani tra i capelli” promette di essere un evento di riferimento per gli specialisti del settore, fornendo un aggiornamento completo sulle ultime novità diagnostiche, terapeutiche e gestionali in campo dermatologico.

Il convegno si terrà presso il Tower Genova Airport, Via Pionieri e Aviatori d’Italia 44, con inizio alle ore 8. Il programma spazia dalle patologie del cuoio capelluto alla gestione dello studio medico.

Accreditato ECM e organizzato da ISPLAD e da Marina Romagnoli (responsabile scientifica), il congresso si rivolge a un pubblico selezionato di specialisti: dermatologi, venereologi, chirurghi generali, chirurghi plastici e medici di medicina generale.

L’appuntamento rinnova una tradizione ultradecennale di presenza sul territorio ligure da parte di ISPLAD, di cui la stessa dottoressa Romagnoli è rappresentante e membro del direttivo nazionale. Sarà presente tra gli altri il presidente di ISPLAD, Antonino Di Pietro, direttore dell’Istituto Dermoclinico Vita Cutis e conduttore di SkinLongevity, magazine televisivo dell’agenzia Italpress.

La giornata si articolerà in tre sessioni. La prima sarà dedicata al cuoio capelluto, un’area che può essere sede di numerose patologie significative. Verranno analizzate in profondità le caratteristiche cliniche e dermatoscopiche delle malattie infiammatorie, con un focus sui risultati terapeutici ottenuti attraverso lo studio del microbioma del cuoio capelluto. Saranno esplorate le potenzialità diagnostiche ed eziologiche di varie forme di dermatiti del cuoio capelluto. Inoltre, si discuteranno le più recenti tecniche diagnostiche, inclusa la dermatoscopia digitale per l’identificazione non invasiva di neoformazioni cutanee, e le strategie meno invasive per il trattamento delle lesioni post-asportazione. Un’attenzione particolare sarà riservata alle soluzioni di fotoprotezione personalizzata.

La seconda sessione si concentrerà sulla tricologia. La perdita di capelli sarà esaminata in dettaglio. Verranno affrontati i meccanismi fisiopatologici che sottendono diverse forme di alopecia, incluse quelle androgenetiche, areate e indotte da terapie oncologiche. Saranno presentate le tecniche diagnostiche e terapeutiche più recenti, con uno sguardo alle terapie emergenti come la metodologia SEFFI per l’utilizzo di cellule staminali e la TRICOGENESI, protocollo di trattamento brevettato sviluppato dall’associazione di tre metodiche (patting, fattori di crescita e led) come risultato del progetto di ricerca effettuato presso il Polo Scientifico e Tecnologico in collaborazione con l’Università di Bologna.

La terza sessione, infine, sarà focalizzata su aspetti amministrativi e gestionali. Si affronteranno temi pratici, tra cui le normative relative all’applicazione dell’IVA sulle prestazioni mediche e i regimi autorizzativi necessari per garantire la conformità alle leggi e sicurezza nelle cure.

Verranno mostrati esempi concreti di utilizzo di software gestionali nello studio medico, per ottimizzare i flussi di lavoro e migliorare la comunicazione con pazienti e colleghi. Inoltre, verrà esplorato il ruolo emergente dell’intelligenza artificiale, una tecnologia che, se utilizzata con le giuste precauzioni, può rappresentare un’importante risorsa per l’efficienza professionale.

