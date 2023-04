Deraglia un treno merci, disagi e ritardi da Nord a Sud

Un treno merci è deragliato tra Sesto Fiorentino e Firenze Castello, in Toscana. L’incidente non ha provocato feriti ma , secondo quanto ha reso noto Rete Ferroviaria Italiana le infrastrutture hanno riportato “importanti danni”, che hanno a loro volta causato disagi e ritardi per la circolazione dei treni. sat/gtr (fonte: Agenzia Fotogramma)