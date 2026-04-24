Denver ko in gara-3 dei Playoff Nba, McCollum trascina Atlanta

ORLANDO, FLORIDA - APRIL 1, 2026: Atlanta Hawks guard CJ McCollum (#3) reacts during an NBA game against the Orlando Magic at the Amway Center in Orlando, Florida, on April 1, 2026. The game featured intense action during the 1st and 2nd halves. (Photo by Marty Jean-Louis / Headline Photos)

NEW YORK (STATI UNITI) (ITALPRESS) – Denver termina al tappeto in gara-3 sul parquet di Minnesota e va in svantaggio 2-1 nella serie valida per il primo turno dei playoff Nba. Match condotto dall’inizio alla fine dai Timberwolves, che hanno la meglio 113-96. Top scorer Ayo Dosunmu con 25 punti in uscita dalla panchina. Doppia doppia da 20 punti e 10 rimbalzi per Jalen McDaniels, mentre Anthony Edwards aggiunge 17 punti in 24 minuti in campo. Sponda Nuggets, non basta un Nikola Jokic da 27 punti e 15 rimbalzi per evitare la sconfitta a Minneapolis. Appuntamento a gara-4 (26 aprile ore 02:30 italiane) con i Timberwolves che possono guadagnarsi il primo match point.

Atlanta in vantaggio 2-1 contro New York. Sul proprio parquet gli Hawks la spuntano 109-108 sempre grazie a CJ McCollum. L’ala degli Hawks – 23 punti e 5 rimbalzi alla sirena – segna il canestro del +1 a 13 secondi dalla fine e regala ai suoi il sorpasso nella serie. Jalen Johnson sfiora la tripla doppia (24 punti, 10 rimbalzi e 8 assist) e Jonathan Kuminga contribuisce alla causa con 21 punti partendo dalla second unit. Knicks chiamati a reagire in gara-4 (26 aprile ore 00:00) per evitare di trovarsi spalle al muro nel ritorno sul parquet casalingo del Madison Square Garden della Big Apple.

Dopo i due successi in casa, Cleveland va ko a Toronto 126-104 in gara-3. RJ Barrett e Scottie Barnes combinano 66 punti – 33 a testa – e mantengono vive le speranze di qualificazione dei Raptors. Serata storta al tiro per i big dei Cavs: 18 punti con il 38% dal campo per James Harden, 15 con il 44% per Donovan Mitchell.

– Foto IPA Agency –

(ITALPRESS).

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