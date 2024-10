NAPOLI (ITALPRESS) – Operazione contro il bracconaggio in località Sannereto, ad Acerra, nel napoletano. Gli agenti della Polizia Metropolitana hanno denunciato tre bracconieri. Inoltre, hanno sequestrato tre fucili, 984 cartucce, un richiamo acustico vietato, due tordi morti, un’allodola morta e uno storno ferito. I bracconieri sono stati denunciati per diversi reati, tra cui la caccia di specie protetta, in particolare lo storno, e l’utilizzo di richiami elettroacustici vietati. Elevata una sanzione amministrativa di 154 euro.

– foto ufficio stampa Polizia Metropolitana di Napoli –

(ITALPRESS).

